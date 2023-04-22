Van’ın Başkale ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Başkale Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeline çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından tören sona erdi.

Törene Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Önder, kurum amirleri, askeri personel, gaziler ve vatandaşlar katıldı.