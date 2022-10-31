İran’ın Hoy kentinde önceki yıl meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van’ın Başkale ilçesindeki depremzedeler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan villa tarzı yeni evlerine kavuşuyor.

İran’ın Hoy kentinde önceki yıl meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van’ın Başkale ilçesindeki depremzedeler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan villa tarzı yeni evlerine kavuşuyor.

İran’da 23 Şubat 2020’de yaşanan sarsıntıdan etkilenen, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin yaralandığı Özpınar Mahallesi’nde evleri hasar gören aileler için TOKİ tarafından 75 konut inşa edildi. Halkın hayvancılıkla geçimini sağladığı mahallede, ahırları yıkılan depremzedeler için 16 ahırın inşaat çalışmaları da tamamlandı.

Depremzedeler, afetlere dayanıklı çelik konstrüksiyondan yapılarak oturuma hazır getirilen konutlara yerleşmek için gün sayıyor.

Bugün yapılacak kura çekimiyle yeni evleri belirlenecek olan depremzedeler, kasım ayının ilk haftasında yapılması planlanan anahtar teslimiyle sıcak yuvalarına kavuşacak.

"Konutlarımız çok güzel oldu"

Özpınar Mahalle Muhtarı Cezmi Arslan, devletin tüm imkânlarıyla yanlarında olduğunu söyledi. Kura çekimiyle depremzedelerin evlerine kavuşacağını belirten Arslan, "Gerçekten çok mutluyuz. Konutların yapıldığı yer biraz köyden uzak, bu nedenle cami ve Kur’an kursu binasının da buraya yapılmasını istiyoruz. O da çok iyi olur. Yetkililer yakın zamanda evlerimizi teslim edecek. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, AFAD Başkanı, vali ve kaymakamımıza köylülerim ve depremzedeler adına çok teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Hak sahibi Ahmet Arslan ise devletin kendilerine sahip çıktığını belirterek, “Çok mutluyuz. Konutlarımız çok güzel oldu, çok beğendik. Bunun yanında ahırlarımız da yapıldı. Hayvanlarımızı çadırlarda barındırıyorduk, hayvanlarımız da sıcak yuvaya kavuştu. Allah yetkilerden razı olsun" ifadelerini kullandı.