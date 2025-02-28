Van’ın Başkale ilçesinde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Milyonlarca Müslüman Ramazan heyecanı yaşarken Van’ın Başkale ilçesinde ve köylerinde yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını Merkez Büyük Camii’de kıldı. Başkale’de Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için vatandaşlar camilere akın etti. Yüzlerce Başkaleli Ramazan ayını ellerini semaya kaldırarak karşıladı. Teravih namazı programı kapsamında Başkale İlçe Müftüsü İbrahim Demir, Merkez Büyük Camii’nde toplanan vatandaşlara Ramazan ayının öneminden bahsetti.

Camilerde yan yan saf tutan Başkaeliler hep birlikte dua etti. Milyonlarca Müslüman bu gece 2025 yılının ilk Ramazan orucu için sahura kalkacak.