Van’ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kayarak yoldan çıkan 2 tır, Van-Hakkâri kara yolu Çamlık mevkiinde uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Hava sıcaklığının düştüğü ilçede sağanak etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı başladı. 2 bin 460 metre yükseklikteki Başkale ilçesinde kar, tipi ve sis etkili oldu. Van-Hakkâri güzergahından giden sürücüler zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle görüş mesafesi azalınca yolda ilerlemekte zorluk çeken 2 tır kayarak yoldan çıktı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. İş makineleri yardımıyla araçlar yoldan çekilirken sürücüler yoluna devam etti.

İlçede yüksek kesimlerde otlayan sürü de kar yağışına yakalandı. Kar yağışı etkisini sürdürürken ekipler karla mücadele çalışması başlattı.