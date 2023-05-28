VAN (İHA) – Van’ın Başkale ilçesinde hastalığı veya engeli nedeniyle dışarı çıkamayan 5 seçmen, görevliler tarafından evlerine götürülen seyyar sandıkta oy kullandı.

Başkale ilçesinde hastalığı veya engeli nedeniyle dışarı çıkamayan 5 seçmen, görevliler tarafından evlerine getirilen seyyar sandıkta oylarını kullandı. Başkale ilçesinin Yeni ve Hafizye Mahallelerinde yaşayan hasta ve engelli 5 vatandaş, Cumhurbaşkanı seçiminde ilçe seçim kurulu görevlileri tarafından taşınan 8801 nolu seyyar sandıkta oylarını kullandı. Vatandaşlardan Mehmet Ali Aldemir (92), Haşim Çevik (45), Semiha Öztürk (57), Eshet Karataş (67) ve Süphan Çomak (64), evlerine getirilen seyyar sandıkta oylarını kullandıktan sonra görevlilere teşekkür etti.