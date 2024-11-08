Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan doğuştan yürüme engelli ve ihtiyaç sahibi Nişo Teymur’a Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği tarafından evi için çatı malzemesi desteği yapıldı.

Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, Esenyamaç Mahallesi’ne bağlı Oniki Dere mezrasında yaşayan ve doğuştan yürüme engelli olan Nişo Teymur’un sıkıntılarını yerinde görmek amacıyla evini ziyaret etti. Yaptığı incelemeler sonucunda, evinin yıkılmak üzere olan çatısının önemli bir problem oluşturduğunu, özellikle kış ve ilkbahar aylarında suyun evin içine damlayarak aile bireylerinin yaşamını zorlaştırdığını fark eden Aydoğdu, dernek olarak bu sorunu çözmek için harekete geçti. Hayırseverlerin katkılarıyla evin çatısını yapmak için gerekli malzemeleri temin eden Aydoğdu, Nişo Teymur’un çatı sorununu giderdi.

Açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, "Nişo ablamızın en büyük hayali, evinin çatısının yapılmasıydı. Biz de bu hayali gerçeğe dönüştürerek, ona daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam sunmayı amaçladık. Her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.

Doğuştan yürüme engelli olan Nişo Teymur da, "Ben yıllardır tekerlekli sandalye ile yaşamaktayım ve köyümüzde kış ve ilkbahar aylarında evimin çatısının olmaması nedeniyle büyük bir korku yaşıyordum. Yağmur yağdığında, kar yağdığında evimin her yeri damlıyordu ve büyük bir tehlike altındaydım. Ancak Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu’nun desteğiyle en büyük hayalim gerçekleşti. Artık korku duymuyorum. Bu destek, hayatımı çok kolaylaştırdı. Kendilerine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun” dedi.