Van’ın Başkale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı koordinasyonuyla depremin yaşandığı günden bu yana bölgeye 3 iş makinası personel ile 2’si tır olmak üzere 19 kamyon, minibüs ve kamyonet acil yardım malzemesi gönderildi.

Van’ın Başkale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı koordinasyonuyla depremin yaşandığı günden bu yana bölgeye 3 iş makinası personel ile 2’si tır olmak üzere 19 kamyon, minibüs ve kamyonet acil yardım malzemesi gönderildi.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik koordinesinde ilçedeki kurumlar, muhtarlar, asker ve polisler ve Başkaleli vatandaşların el birliği ile toplanan acil yardım malzemeleri battaniye, ekmek, su, meyve suyu ve süt, gıda, temizlik ve hijyen-temizlik malzemelerinden oluşan 2’si tır 19 kamyon, minibüs ve kamyonet yardım malzemesi deprem bölgesine gönderdi. Kaymakamlık ve belediye tarafından depremzedelere ulaştırılmak üzere Başkale Kapalı Spor Salonunda kurumlar, vatandaşlar tarafından deprem bölgeleri için toplanan 7 bin 700 gıda kolisi, 33 bin 123 adet ekmek, 95 bin 184 adet su, 14 bin 764 adet süt ve meyve suyu, 8 bin 601 battaniye, 2 bin 45 koli kıyafet, 1006 koli ayakkabı ve 3 bin 908 paket çocuk bezi, 614 koli temizlik-hijyen paketi bölgeye gönderildi. Toplanan yardımlarda 7’den 70’e her yaştan gelen yardımları özenle paketliyor. İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik ve vatandaşlar hep birlikte paketleri tır ve kamyonlara yüklüyor. İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarını deprem bölgelerine toplanacak yardımlar hususunda koordinasyonu sağlayan Kaymakam Mustafa Çelik, Başkale’de büyük bir yardım seferberliği yürütüldüğünü söyledi. İlçedeki kurumlar, muhtarlar, STK’lar ve vatandaşlarla dayanışma içinde hareket ettiklerini belirten Kaymakam Çelik, Başkale’de depremzedeler için tek yürek olduğunu ve tüm ilçede yardım seferberliği ruhuyla hareket edildiğini belirtti.