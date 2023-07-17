Van’ın Başkale ilçesinde yapılan arazi arama tarama faaliyetinde 6 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “15 Temmuz 2023 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesi kırsalında yasadışı uyuşturucu saklandığı bilgisinin alınması üzerine arazide yapılan arama tarama faaliyeti esnasında 6 kilogram toz esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan/kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.