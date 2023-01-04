Van’ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleri tarafından araziye yapılan arama tarama faaliyetlerinde 212 kilogram toz esrar, 590 adet sentetik ecza hap, 2 kilogram afyon sakızı ve 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Van’ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleri tarafından araziye yapılan arama tarama faaliyetlerinde 212 kilogram toz esrar, 590 adet sentetik ecza hap, 2 kilogram afyon sakızı ve 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Hareket halindeki kamyonet alev aldı Hareket halindeki kamyonet alev aldı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı, ’uyuşturucuya sıfır tolerans’ ilkesiyle uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara yeni yılda da kesintisiz devam ediyor. 4 Ocak 2023 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesi kırsalında yasadışı uyuşturucu geçişi olacağı bilgisinin alınması üzerine 6.Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine kurularak arazide yapılan arama/tarama faaliyeti esnasında 212 kilogram toz esrar, 590 adet sentetik ecza hap, 2 kilogram afyon sakızı ve 2 kilogram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili İ.D. isimli bir şahıs gözaltına alındı” denildi.