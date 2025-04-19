Ankara’da ticari araç kullanımı için gereken ‘SRC’ belgesi sınavına başka kişilerin kimlikleriyle girdiği tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Polatlı’da bir okulda ticari araç kullanabilmek için gereken meslekli yeterlilik belgesi ‘SRC’ sınavına giren bazı adayların kimlik bilgilerinde tutarsızlık olduğu belirlendi. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan incelemelerde bazı adayların başkalarına ait kimlikle sınava girmeye çalıştığı tespit edildi. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin duruma hızla müdahale etmesiyle usulsüzlük yapan 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı. Aynı suçu işleyen firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.