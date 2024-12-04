Eskişehir’de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Ankara’dan getirdikleri uyuşturucu maddeleri Sivrihisar İlçesi’nde satacakları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 2 şüpheli şahsın Ankara’dan temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri satmak amacıyla Sivrihisar İlçesi’ne getireceklerinin öğrenilmesi üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, ekiplerce 1 Aralık 2024 tarihinde Sivrihisar İlçesi’nde şüpheli şahısların bulunduğu araçta arama yapıldı. Gerçekleştirilena aramada; 13 gram metamfetamin maddesi, 14,6 gram bonzai maddesi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.