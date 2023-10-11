Başka Bir Siyaset Okulu (BBSO) Açık Oturum Serisi “Herkes Farklı Herkes Eşit” sloganı ile bir kez daha Selçuk’ta başladı.

Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Olof Palme International Center, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) desteğiyle hayata geçirilen Başka Bir Siyaset Okulu, Selçuk Kent Belleği’nde düzenlenen açılış toplantısına Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören birçok öğrenci katıldı. 9- 16 Ekim tarihleri arasında Selçuk’ta gerçekleşecek Başka Bir Siyaset Okulu’nun (BBSO) açılış toplantısında bir konuşma yapan Sıfır Ayrımcılık Derneği ve BBSO Direktörü Elmas Arus, Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin 2009 yılından bu yana haksızlığa karşı mücadele eksenli bir anlayışla var olduğunu belirterek BBSO’nun başlama sürecini anlattı. Bu yıl 7.’si düzenlenen Başka Bir Siyaset Okulu Açık Oturum Serisi için bir kez daha Selçuk’ta bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Arus; “Türkiye’nin her bölgesinden sadece Romanları değil farklı grupları, farklı etnik kökenleri, farklı kültürel yapıları, farklı siyasi yapıları ve aslında Türkiye’yi burada görüyoruz. En önemli şey birbirimize saygı duymak aslında. Ben inanıyorum ki hepimiz birbirimize saygılı bir şekilde birbirimizi besleyeceğiz” dedi.

BBSO Danışmanı Ulaş Bayraktar, Karşılıklı Saygı ve İnsan Hakları Politikası’ndan bahsederek, bu temel prensiplerin katılımcılara öğrenme ve işbirliği fırsatları sunmanın ötesinde, her bireyin saygı gördüğü bir ortam oluşturduğunu belirirken Dr. Ezgi Bakçay’ın “Sanat ve Siyaset” atölyesiyle başlayan BBSO, Akademisyen Aylin Vartanyan Dilaver’in “Dışavurumcu Sanat Yoluyla Kaynaklarımızı Harekete Geçirmek” atölyesiyle devam etti.

Okulun ilk günü, yönetmen Elmas Arus’un ödüllü belgeseli Buçuk’un gösterimi ve belgesel üzerine yapılan söyleşiyle sona erdi.