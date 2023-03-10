Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu “Başka Bi Küçük Prens” isimli çocuk tiyatrosunu yeniden sahneleyecek. 11 Mart Cumartesi günü 15.00’te ücretsiz olarak sahnelenecek olan oyun Yunus Emre Millet Çarşısı’nda izleyiciyle buluşacak.

Yunusemre Belediyesi’nin yarıyıl tatilinde sahneye aldığı ve izleyiciler tarafından çok beğenilen “Başka Bi Küçük Prens” isimli tiyatro oyunu 11 Mart Cumartesi günü 15.00’te yeniden izleyiciler ile buluşuyor. Yunus Emre Millet Çarşısı’nda tiyatro severler ile buluşacak olan oyun ücretsiz olacak. Oyun ayrıca mart ayı içerisinde 18 Mart Cumartesi günü 12.00’de ve 25 Mart Cumartesi günü 15.00’te Yunus Emre Millet Çarşısı’nda sahnelenecek.