Afyonkarahisar’da basit cinsel saldırı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede S.Ç., isimli şahsın basit cinsel saldırı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dinar ilçesi Çağlayan köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha