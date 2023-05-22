Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi’ne meydan ile park yapılması için harekete geçti. Düzenlenen ihaleye 4 firma teklif verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları yeşil alan ile buluşturmak için meydan ve park yapımına devam ediyor. Büyükşehir’de Başiskele Yeşilyurt Mahallesi için meydan ve park yapım ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda elektronik ihale yoluyla verilen teklifler açıklandı. En düşük teklifin 13 milyon 525 bin 800 TL olduğu ihaleye 4 firma teklif verdi. Verilen teklifler komisyon tarafından değerlendirilecek. Ardından yapılacak yer teslimi sonrası 10 gün içinde çalışmalar başlayacak ve çalışmaların 240 takvim gününde bitirilmesi hedefleniyor.

Toplam 8 bin 970 metrekare alan üzerinde 1290 metrekare meydan düzenlemesi yapılacak. Meydan alanının içerisinde oturma ve dinlenme alanları ve yeşil alanla birlikte 7’si engelli 39 araçlık küçük bir otopark planlandı. Ayrıca 3 bin 250 metrekare alana 11 engelli olmak üzere 102 araçlık başka bir açık otopark da yapılacak. 2 bin 420 metrekarelik alan üzerine ise 995 metrekare kaykay pisti, 201 metrekare çocuk oyun grupları oturma alanı ve 157 metrekare spor alanı sıfırdan yapılacak. Projede 6 bin 450 metrekare de yeşil alan bulunuyor.