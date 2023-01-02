Başiskele Belediyesi tarafından modern ve estetik tarzda projelendirilen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Başiskele Belediyesi tarafından modern ve estetik tarzda projelendirilen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Başiskele Belediyesi tarafından gençlere yönelik çağın şartlarına uygun olarak projelendirilen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde inşaat çalışmaları sürüyor. Yeşilyurt Mahallesi’nde yaklaşık bin 500 metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselen merkezi ziyaret eden Belediye Başkanı Yasin Özlü, ekibinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni nesil gençlik merkezinin isminin Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi olacağını söyleyen Yasin Özlü, "Geleceğimizin hazinesi olarak gördüğümüz gençlerimize özel olarak çağımızın şartlarına uygun ve modern tarzda projelendirdiğimiz gençlik merkezimizi 2023’te hizmete açacağımız için Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi olarak ismini düşünüyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılında ülkemizi yönetecek gençlerin yetişeceği çok güzel bir gençlik merkezini bitirmiş olacağız” diye konuştu.