Başiskele Sahili’ne yapılacak kitap kafe, vatandaşların manzara eşliğinde kitap okumasına imkan sunacak.

Başiskele Belediyesi tarafından Seymen Mahallesi Liman Caddesi üzerinde çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilecek kitap kafede kitapseverler, bir tarafta deniz manzarası, diğer tarafta Başiskele’nin yeşil orman manzarasında kitap okumanın keyfini sürecek.

İnşaat alanı 350 metrekare olan projenin zemin kat oturum alanı 300 metrekare olacak. Zemin katta 140 metrekarelik ve 1. katta 95 metrekarelik oturum alanına sahip olacak. Çeşitli kitaplara sahip kütüphanesi de olacak kitap kafede mutfak, ıslak hacimler ve kadın-erkek tuvaletleri ve mescit alanları da yer alacak.