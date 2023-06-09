Başiskele Belediyesi tarafından Yeniköy Merkez Mahallesi’nde yaklaşık 5 bin 300 metrekarelik alanda yapılan Atatürk Meydanı ilçeye değer kattı.

Yaklaşık 5 bin 300 metrekarelik alanda inşa edilen meydanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün özel tasarımlı 2,5 metre uzunluğundaki led ışıklı silüeti meydanın tam ortasına yerleştirilirdi. Silüetin her iki tarafına Atatürk’ün günümüze ışık tutan önemli veciz sözlerinden "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" ve "Millete efendilik yoktur, hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur" cümleleri yazıldı.

Yeniköy Merkez Mahallesi’nin çevresini ve çehresini güzelleştiren meydanda ağaçlandırma çalışmaları, peyzaj çalışmaları yapıldı. Dekoratif aydınlatma direkleriyle aydınlatılan meydana oturma grupları ve kent mobilyaları yerleştirildi. Bölge sakinlerinin huzurla dinlenip vakit geçirebileceği meydanda ayrıca 30 araçlık otopark alanı da yapıldı. Meydanda çocukların ve gençlerin güvenle futbol oynayacağı bir halı saha da bulunuyor.