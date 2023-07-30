Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 4 yıldır yürütülen yeşil alan çalışmaları adeta vatandaşlara "nefes" oldu.

Başiskele’de yer alan vadiler başta olmak üzere birçok yeşil alan, 4 yılda yürütülen çalışmalar çerçevesinde, vatandaşların huzurla vakit geçirebileceği, nefes alabileceği sosyal alanlar haline getirildi. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 46 park ve 2 millet bahçesini kente kazandırırken, toplamda 600 bin metrekare yeşil alanda çalışmalar gerçekleştirdi. Başiskele Belediyesi, vadileri, vatandaşların aileleriyle birlikte huzurla dinlenebileceği, piknik yapabileceği, sportif aktiviteler ve yürüyüş yapabileceği mesire alanı hale getirdi. Bu vadilerden Döngel Vadisi ve Damlar Vadisi, Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün talimatıyla belediyenin tamamen kendi öz kaynakları kullanılarak, millet bahçesine dönüştürüldü.

Yaklaşık 70 bin metrekarelik Döngel Vadisi Mustafa Çakır Millet Bahçesi’nin ilk etap çalışması 2020 yılının ilk aylarında Barbaros Mahallesi Yürüyüş Caddesi üzerinde yapılan yürüyüş ve bisiklet yoluyla başladı. Ardından ikinci etap çalışmasıyla vadi içerisinde doğal yaşama zarar vermeden yürüyüş yolları yapıldı. Vadi içerisinde akan derenin üzerine iki ahşap köprü yapan Başiskele Belediyesi, vatandaşların piknik yapabilmeleri için piknik masaları, çeşmeler, tuvaletler yaptı. Ayrıca mesire alanı içerisine çeşit çeşit meyve ağaçları fidanları da dikildi.

Damlar Vadisi millet bahçesi oldu

Döngel Vadisi’nin ihya edilip vatandaşların hizmetine sunulmasının ardından 170 bin metrekarelik Damlar Vadisi için de kolları sıvayan belediye ekipleri, 2021 yılının başlarında kentin ikinci millet bahçesinde çalışmalara başladı. Doğaya hiçbir şekilde zarar vermeden gerçekleştirilen çalışmalar ile Damlar Vadisi İbrahim Gencer Millet Bahçesi’ne yaklaşık 600 metre bisiklet parkuru, 2 bin 500 metre yürüyüş yolu, 162 metrekare kum zemin üzeri voleybol sahası, 434 metrekare kum zemin üzerine çocuk macera parkuru, iki kuleli oyun grubu, üçlü salıncak, tahterevalli, ahşap kent mobilyaları, piknik masaları, barbeküler, banklar, kütük masa-oturak takımları, çeşmeler, ahşap kuş yuvaları ve tuvaletler yapıldı. Yeni fidanların da dikildiği millet bahçesinde yürüyüş parkurları üzerine aromatik bitkiler de ekildi.

Barbaros Mahallesi’nde eski kaymakamlık binasının yıkılmasının ardından yaklaşık 3 bin metrekare alana Barbaros Semt Meydanı’nı da kazandırıldı. Semt meydanında 20 araçlık otopark, vatandaşların dinlenip eğlenceli vakit geçirebileceği sosyal yaşam ve etkinlik alanı, yeni yeşil alanlar oluşturuldu. Modern aydınlatmalarla ışıklandırılan ve bölgeye yeni bir çehre katan Barbaros Semt Meydanı adeta ilçeye değer kattı.

İkinci semt meydanı Bahçecik’te

Başiskele Belediyesi, kentin ikinci semt meydanını Bahçecik’te yaptı. Toplamda 347 metrekare alanı kapsayan meydan içerisinde ayrıca vatandaşların nezih ve güzel bir ortamda dinlenebilmesi, güneşten ve yağmurdan korunabilmesi için çardak da yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince peyzaj çalışmaları da gerçekleştirilen semt meydanına ağaçlar dikildi, kent mobilyaları yerleştirildi. Bahçecik’e yakışır estetik ve modern bir hal alan Bahçecik Semt Meydanı hizmete açılır açılmaz vatandaşların uğrak yeri olmaya başladı.

Atatürk Meydanı kazandırıldı

Başiskele Belediyesi, meydan yapımını son olarak Yeniköy Merkez Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 bin 300 metrekarelik alana Atatürk Meydanı yapılarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün özel tasarımlı 2,5 metre uzunluğundaki led ışıklı siluetinin yer aldığı meydanda, çimlendirme, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yapıldı. 30 araçlık otoparkın da yapıldığı meydan dekoratif aydınlatma direkleriyle aydınlatıldı. Bölge sakinlerinin huzurla dinlenebilmeleri için oturma grupları ve kent mobilyaları da meydana yerleştirilerek bölge halkının hizmetine sunuldu.

4 yılda ilçeye 46 yeni park kazandıran Başiskele Belediyesi, kent genelindeki mevcut parklarda kauçuk zemininden oyun gruplarına, kent mobilyalarından çevre ve peyzaj düzenlemesine kadar düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında vatandaşların vazgeçilmez adresleri arasında yer alan parkların sayısı ve niteliği de artırıldı. Kentin dört bir köşesine 20 mahallede 46 yeni park yapıldı. Planlı kentleşmeyle her mahallenin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda yaklaşık 5400 metrekarelik alan üzerinde yapılan parklarda ağaçlandırma çalışmalarıyla kentin yeşiline yeşil katılırken, nitelikli ve modern oyun grupları, futbol, voleybol ve basketbol sahalarıyla da mahalleler çocuk sesleriyle şenlendi.

Başiskele Belediyesi tarafından kent genelinde belirlenen 6 noktada 16 bin metrekarelik alan da ağaçlandırıldı. 4 yılda toplamda 600 bin metrekarelik alanı yeşillendiren belediye ekipleri, yıl boyunca periyodik olarak yeşil alanlardın bakımlarını da aksatmadan yaparak çevreyi ve doğayı korudu.