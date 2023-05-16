Başiskele Belediyesi tarafından çağın şartlarına uygun olarak modern ve estetik tarzda projelendirilen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yeşilyurt Mahallesi’nde yaklaşık bin 500 metrekarelik inşaat alanı üzerinde yapımı devam eden Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nin ince işçiliği sürüyor. Çalışmaların bir an evvel tamamlanıp bu yıl içerisinde gençlerin hizmetine sunulması için büyük bir gayret gösteriliyor. Teknolojik altyapısı ve modern görünümüyle sadece Başiskeleli vatandaşların değil, çevre ilçelerden gençlerin de taleplerine karşılık verecek olan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi cazibe merkezi olacak. Profesyonel ses ve görüntü stüdyoları kurulacak merkezde gençlerin dijital içerik üretmeleri ve yayınlamaları sağlanacak. Profesyonel bir radyo stüdyosu standartlarında kurulacak ses stüdyolarında gençler enstrümanlarını çalıp, şarkılarını söyleyerek profesyonel ses kaydı yapabilecek. Greenbox stüdyolarının da yer alacağı gençlik merkezinde video ve fotoğrafçılık konularında gençler kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Video içerik üretmek isteyen Youtuberların uğrak mekanı olacak. Ayrıca elektro laboratuvar odası, bilgisayar 3D multimedya odası, iletişim atölyesi, interaktif oyun odası, e-spor antrenman odası, kaçış oyun odası gibi odaların da yer alacağı Başiskele’nin yeni nesil gençlik merkezi Kocaeli’nin her yerinden herkesin gelip kullanabileceği bir tesis olacak. Güçlü bilgisayarların ve hızlı internet erişiminin yer alacağı merkezde ayrıca 400 kişilik çok amaçlı tiyatro ve konser salonu, gençlerin sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için fitness salonu da yer alacak.

Yaklaşık 3 dönümlük alanda 1338 metrekarelik zeminde inşa edilen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nin 1. ve 2. katı 850 metrekare civarında olacak. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü gençlik merkezinin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.