Başiskele’de altyapı çalışmalarıyla tahrip olan ve zamanla bozulan yollar başta olmak üzere yeni imara açılan yollar boydan boya yeniden sıcak asfaltla kaplanıyor.

Bu çerçevede, Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vezirçiftliği Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sezon ilçe genelinde 50 bin ton asfalt ile kentin yollarına konfor kazandıracak olan Fen İşleri Müdürlüğü, Vezirçiftliği Mahallesi’nde 15 sokak ve caddede yaklaşık 5 kilometrelik yolu asfaltlayacak. Yaklaşık 10 bin ton asfalt kullanılacak asfalt çalışmalarının Kurban Bayramı’na kadar bitirilmesi planlanıyor. Belediye Başkanı Yasin Özlü, Vezirçiftliği Mahallesi’ndeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Özlü, vatandaşların mağdur edilmeden asfalt çalışmalarının ivedilikle tamamlanması talimatını verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise Mehmetağa Mahallesi Karamürsel Caddesi’nin ulaşım kalitesini artırarak, prestijli hale getiriyor. Bölgenin en işlek caddesinde elektrik hatlarının yeraltına alınmasının ve kaldırımların yenilenmesinin ardından aşınma asfaltı çalışmaları yapıldı. Caddede 1700 metrekare baskı beton kaldırım çalışmaları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 500 metre uzunluktaki caddenin her iki tarafında da baskı beton kaldırım imalatı yaptı. Ardından sıcak asfalt çalışmaları ekiplerce başlatıldı. Yolun her iki tarafına dekoratif aydınlatma direk montajı da yapılan caddenin bayramda vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.