Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük deprem felaketi sonrasında yardımların çığ gibi büyüdüğü Başiskele’de koca yürekli çocuklar da depremzede arkadaşlarına en sevdikleri oyuncakları göndererek destek oldular.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük deprem felaketi sonrasında yardımların çığ gibi büyüdüğü Başiskele’de koca yürekli çocuklar da depremzede arkadaşlarına en sevdikleri oyuncakları göndererek destek oldular.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem halkımızı derinden etkilerken deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Başiskele Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya yediden yetmişe tüm ilçe halkı yardım seferberliğine girdi. Başiskele Belediyesi’nce deprem bölgesine 10 tır insani yardım malzemesi gönderilirken, vatandaşların gönderdiği eşyaların tasnifi sırasında miniklerin depremzede arkadaşlarına gönderdiği en sevdiği oyuncaklar herkesi duygulandırdı. Koca yürekli minikler, en değer verdikleri oyuncakların üzerine yazdıkları kısa notlarla arkadaşlarına iyi dileklerini ve selamlarını ilettiler.

"Ona sıkıca sarıl benim sıcaklığımı hissedersin"

Küçük Büşra’nın depremzedelere gönderdiği notta "Güzel kardeşim merhaba ben Büşra. Ne kadar korktuğunu ne kadar üşüdüğünü biliyorum. Çok geçmiş olsun. Öncelikle senin yanındayım oyun arkadaşımı gönderiyorum. Ona sıkıca sarıl benim sıcaklığımı hissedersin. Buradan sizlere üşümeyin diye bot, mont, battaniye gönderdik. Korkma yanındayız arkadaşım" yazması görenlerin yüreğini ısıttı.