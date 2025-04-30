Başiskele Belediyesi, bünyesinde yer alan iş makineleri ve hizmet araçlarının periyodik bakımlarını ve tamirlerini kendi imkanlarıyla yapıyor.

Başiskele Belediyesi’nin Ovacık Mahallesi’ndeki yerleşkesinde kurulan atölyelerde Makine İmal ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, yoğun tempoda çalışarak araçların tamiratını ve bakımını yerine getiriyor. Yeni ekipmanlarla kurulan tam donanımlı atölyelerde dozerlerden ekskavatöre, kamyon ve tankerlerden her türlü hizmet araçlarına kadar tamir işlemlerini yürüten belediye ekipleri, arazide çalışırken arızalan araçların da tamirini yerinde yapıyor.