Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen “Başiskele Kültür-Sanat” Aralık ayı programları kapsamında çocuklar tiyatro keyfi yaşadı.

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen “Başiskele Kültür-Sanat” aralık ayı programları kapsamında . Ali Baba’nın Çiftliği adlı müzikal çocuk tiyatrosu Yeniköy Âlâ Mekân’da sahnelendi. Velileriyle birlikte tiyatro salonunu tıklım tıklım dolduran çocuklar keyifli ve eğlenceli vakitler geçirdi.

Minik tiyatroseverler ve velileri tiyatro etkinliğinden dolayı Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye teşekkür ettiler.

“Başiskele Kültür Sanat” Aralık ayı etkinlikleri hız kesmeden devam edecek. Etkinlik takvimine göre programların günleri, saatleri ve yerleri şöyle:

Şahitler (Yetişkin Tiyatrosu - Ücretsiz Rezervasyonlu)13 Aralık Cuma - Saat 20.00 ’da. Benimle Güler Misin? (Yetişkin Tiyatrosu - Ücretsiz Rezervasyonlu)18 Aralık Cuma - Saat 20.00,Genc-i Âlâ Bunu Konuşmalıyız - Yeme Bozuklukları ve Beslenme - Diyetisyen Nazlıcan İbuk 20 Aralık Cuma - Saat 20.002DA Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde sahne alacak. ,Evlilik Okulu 21 Aralık Cumartesi - Saat 14.30 - The Sign Termal Otel,Ruhuma İyi Bak Atölyesi 24 Aralık Salı - Saat 11.00 - Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte Kafe ve Restoran,Kitaphane Kültür Söyleşileri 25 Aralık Çarşamba - Saat 20.00 - Kitaphane (Barbaros Mahallesi),Genc-i Âlâ Bunu Konuşmalıyız - Gençlerde Kaygı Stres ve Stres Yönetimi - Uzman Psikolog Leyla Kılıç 27 Aralık Cuma - Saat 20.00 - Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi,

Niloya Renkli Balıklar Müzikali (Çocuk Tiyatrosu - Ücretsiz Rezervasyonlu) 28 Aralık Cumartesi - Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’de sahne alacak

1. Seans: 16.00

2. Seans: 19.30