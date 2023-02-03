Kent genelinde temizlik çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulları da yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlıyor. Başiskele Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla okul bahçeleri tazyikli ve bol köpüklü suyla yıkanarak, temiz ve sağlıklı hale getiriliyor.

Başiskele Belediyesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin açılışına sayılı günler kala okullarda temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

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