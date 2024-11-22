Başiskele’de öğrencilere, "Bi Atık Her Şeyi Değiştirir" sloganıyla geri dönüşüm ve iklim değişikliği konularında farkındalık oluşturacak eğitimler düzenlendi.

Başiskele Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçe genelindeki okullarda eğitim gören öğrencilerde çevre bilinci oluşturarak geri dönüşümün önemine dikkat çeken faaliyetlerine başladı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ana sınıfı öğrencileri ile birlikte Başiskele Sahili’nde temiz çevre etkinliğinde buluştu. Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Halit Bayhan’ın da katıldığı etkinlikte öğrencilere geri dönüşüm ve sıfır atık hakkında bilgiler verildi.

Etkinlikte "Atıklar Çöp Değildir Gelecektir", "Güzel Bir Dünyada Yaşamak İçin Geri Dönüşümü Seçin", "Geri Dönüşüm Doğayı Korur" pankartlarıyla Başiskele Sahili’nde yürüyüş gerçekleştiren çocuklar, sahildeki çöpleri de temizleyerek atıkları türüne göre ayırıp geri dönüşüm kutularına attı.