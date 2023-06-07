Başiskele Belediyesi’nin başlattığı Dijital Dönüşüm çerçevesinde mahalle muhtarlarına Muhtarlık Bilgi Sistemi konusunda eğitim verildi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde Başiskele Belediyesi’nde hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Projesi çerçevesinde vatandaşların talep, istek, öneri ve şikayetleri daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmaya devam ediyor. Bu çerçevede, ilçenin 37 muhtarının katılımıyla Muhtarlık Bilgi Sistemi (MUBİS) Belediye Meclis Salonu’nda eğitim verildi. Muhtarlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde belediye ve vatandaşlar arasında önemli bir köprü vazifesi gören muhtarlara internet üzerinden talep, istek, görüş, öneri ve şikayetlerin iletilebildiği MUBİS Sistemi üzerinden nasıl iletişim kurulduğu ve sistemin amacı hakkında bilgi verildi. Eğitim çalışması ile birlikte muhtarların mahallelerinde yaşanan sorunları en kısa zamanda ilgili birime iletmeleri ve hızla çözüm üretilmesi sağlanacak.