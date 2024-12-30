Başiskele Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan moloz, bağ bahçe ve iri hacimli atıkları randevulu sistem ile toplayacak.

Başiskele Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, atık yönetimi konusunda ilçede çevre ve doğaya zarar veren, kent estetiğini bozarak görüntü kirliliğine neden olan moloz atıklarını daha hızlı ve etkin bir şekilde temizlemek için randevulu sistemi uygulamaya aldı. Moloz atık toplama işlemlerinin daha hızlı, düzenli ve etkin olması adına Başiskele Belediyesi, atık yönetim sistemini de yenileyerek moloz atıkları (tadilat atıkları -bağ bahçe atıkları - iri hacimli mobilya atıklar) için telefonla oluşturulacak randevuyla toplayacak.

Randevu almak çok kolay

Başiskele Belediyesi’nin 444 41 10 numaralı çağrı merkezini arayan vatandaşlar, moloz atıkları için kolaylıkla randevu oluşturabilecek. Vatandaşlar atıklarını evlerinden çıkarmadan önce, belediyeyi arayarak yer bildirimi yapacak ve ekipler tarafından belirtilen günde ve yerden atıklar doğaya zarar vermeden hızlıca toplanacak.