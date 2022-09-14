Başiskele Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamaları için yol yapım çalışmalarına süratle devam ederken, heyelan tehlikesi geçiren bölgelerde güvenliği sağlıyor.

Başiskele Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamaları için yol yapım çalışmalarına süratle devam ederken, heyelan tehlikesi geçiren bölgelerde güvenliği sağlıyor.

Başiskele Belediyesi, zamanla bozulan yolları boydan boya yeniliyor. Bu çerçevede vatandaşların talepleri doğrultusunda altyapısı yapılan yollar, kilitli parke taşlar ve asfaltla kaplanıyor. Belediye ekipleri son olarak Fatih Mahallesi’nde yeni imara açılan Çağlayan Sokak’ın parke yol yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Başiskele Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde heyelan tehlikesi yaşanan bölgelerde yol güvenliği için önlemlerini almaya devam ediyor. Bu doğrultuda ekipler, Fatih Mahallesi Kirazdere Caddesi üzerinde yaşanan toprak kaymasına önlem alarak zemin sağlamlaştırma çalışması gerçekleştirdi.