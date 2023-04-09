Yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerinin katıldığı iftar programında konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bu Ramazan’da da ilçemizdeki yetim çocuklarımız ve aileleriyle iftar yapmanın, aynı sofrayı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz Başiskele’mizde kocaman bir aileyiz, burası hepimizin evi" dedi.

Başiskele Belediyesi, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenledi. Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak da katıldı.

Programda konuşan Yasin Özlü, "Bizler geçen yıllarda olduğu gibi bu Ramazan’da da ilçemizdeki yetim çocuklarımız ve aileleriyle iftar yapmanın, aynı sofrayı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz Başiskele’mizde kocaman bir aileyiz, burası hepimizin evi. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramı’nızı da şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

Program sonunda Başkan Özlü, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.