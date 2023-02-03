Dijital dönüşüm çalışmalarıyla vatandaşlara kolaylıklar sunan ve belediyecilik hizmetlerini hızlandıran Başiskele Belediyesi, "e-Ekspertiz" uygulamasını da 6 Şubat’tan itibaren hayata geçirecek.

Dijital dönüşüm çalışmalarıyla vatandaşlara kolaylıklar sunan ve belediyecilik hizmetlerini hızlandıran Başiskele Belediyesi, "e-Ekspertiz" uygulamasını da 6 Şubat’tan itibaren hayata geçirecek.

Başiskele Belediyesi, daha önce Kocaeli’de bir ilke imza atarak Elektronik Çap Sistemi (e-ÇAP) ve e-Ruhsat uygulamasını başlatmıştı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün tüm dosya ve evraklarını içeren arşivlerin dijital ortama aktarılmasının ardından Başiskele Belediyesi, e-Ekspertiz uygulamasını da hizmete açarak, eksperlerin işlerini kolaylaştırarak hızlandıracak.

e-Ekspertiz uygulaması ile eksperlerin erişmek istedikleri İmar Durumu, Mimari Proje, Yapı Ruhsatı Ek, İskan, Statik Proje, Kat İrtifakı Projesi, İskan Ek ve Yapı Aplikasyon Projesi gibi bilgi ve evraklara belediyeye gelmeden internet ortamından dijital olarak kolaylıkla ulaşabilecek.