Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkileyen deprem sonrası Başiskele’de 4 tır dolusu yardım malzemesi toplandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkileyen deprem sonrası Başiskele’de 4 tır dolusu yardım malzemesi toplandı.

Başiskele Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgeleri için teyakkuza geçti. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ni de yaşayan duyarlı vatandaşlar, kullanılmamış veya az kullanılmış giyilebilir kışlık kıyafetleri, battaniye ve ayakkabıları Başiskele Belediye Hizmet Binası’na akın akın getirdi. Belediye personellerinin de seferber olduğu yardım kampanyasında vatandaşların getirdiği eşyalar büyük bir titizlikle paketlendi.

Yardım kampanyasıyla 4 tır dolusu eşya toplandı. Bölgedeki fabrika ve işletmelerin de bağışlarıyla temel ihtiyaç malzemeleri, temizlik malzemeleri, bebek bezi, bakliyat gibi çeşitli ürünler de toplandı. Toplanan malzemeler 4 tır ile birlikte Kocaeli Valiliği’nin koordinesinde Kahramanmaraş’a gönderildi.

Başiskele’de seferber olduklarını aktaran Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Yardım kampanyamıza Başiskeleli vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Akın akın insanlarımız geliyor. Bizler de belediyemizin imkanlarıyla 2 bine yakın battaniye, çocuk botu, kışlık kıyafet gibi çeşitli malzemeler temin ettik. Bugün 4 tırımızı deprem bölgesine göndereceğiz. Destek ekibi olarak personellerimizi göndereceğiz. İş makinesi gönderiyoruz. Valiliğimiz, AFAD ve diğer kamu kurumlarımızla koordineli bir şekilde yardım kampanyamızı gerçekleştirdik. Belediye olarak halkımız ile kenetlendik ve depremzede vatandaşlarımız için seferber olduk" dedi.