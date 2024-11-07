Başiskele’de bulunan metal evsel atık ve geri dönüşüm konteynerlerinin düzenli olarak bakım ve onarımı yapılıyor.

Kentin hemen hemen her bir sokak ve caddesinde yer alan zamanla eskiyen ve yıpranan metal konteynerler Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün mobil ekiplerince yerinde tamir ediliyor. Yerinde tamir edilemeyen konteynerler ise belediyenin atölyelerine götürülerek bakım ve onarımı yapılıp yeni hale getiriliyor.

Belediyenin tam teçhizatlı atölyelerinde tamir edilen konteynerler, boyama ve yenileme işlemlerinin ardından yeniden eski yerlerine konuluyor.