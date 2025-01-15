Başiskele Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini daha eğlenceli ve verimli geçirmeleri için dolu dolu etkinlik takvimi oluşturdu.

Başiskele’nin çocukları yarıyıl tatilini birbirinden güzel, eğitici ve eğlendirici atölyelerde geçirecek. 20 Ocak Pazartesi gününden itibaren başlayacak atölyelerde çocuklar, bilimden sanata, teknolojiden matematiğe çeşitli alanlarda uzman eğitmenler eşliğinde keyifli ve kaliteli bir tatil yaşayacaklar. Türkiye’nin en donanımlı ve Kocaeli’nin en büyük gençlik merkezi Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi ve Başiskele’nin dört bir tarafında yer alan Gençhaneler’de gerçekleştirilecek çocuk atölyelerine, bu tatilde de ilginin yoğun olması bekleniyor.