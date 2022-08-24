Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen “Bu Yaz Sahile Gel-2022” etkinliklerinde çocuklar açık havada sinema keyfi yaşadı.

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen “Bu Yaz Sahile Gel-2022” etkinliklerinde çocuklar açık havada sinema keyfi yaşadı.

Başiskele Belediyesi, her yaşa yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede son olarak Başiskele sahilinde çocuklar aileleriyle birlikte açık havada "Luca" adlı animasyon filmini izledi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliğe ilgi yoğun oldu. Açık havada sinema keyfi yaşayan çocuklar, aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Başiskele Belediyesi ayrıca çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramlarında bulundu.