Başiskele Belediyesi’nin "Kültür Sanat Başiskele" Aralık ayı etkinlikleri çerçevesinde çocuklar, ‘Niloya Renkli Balıklar Müzikal Oyunu’ ile doyasıya eğlendi.

Niloya Renkli Balıklar Müzikal Oyunu’nu yerinde izlemek için Başiskele’den ve çevre ilçelerden çocuklar, velileriyle birlikte Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’ne akın etti. Salonu tıklım tıklım dolduran izleyiciler, Niloya ve arkadaşlarını büyük bir ilgiyle izledi. İki seans olarak izleyici karşısına çıkan müzikal oyunu büyük beğeni topladı.