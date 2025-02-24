Başiskele’de şubat ayı etkinlikleri kapsamında çocuklar Kukuli Müzikal Oyunu ile doyasıya eğlendi.

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yaştan vatandaşa hitap eden kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Kukuli Müzikal Oyunu’nu yerinde izlemek için Başiskele’den ve çevre ilçelerden çocuklar, velileriyle birlikte Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’ne akın etti. Başiskele’de etkili olan yoğun kar yağışına rağmen salonu tıklım tıklım dolduran izleyiciler, Kukuli ve arkadaşlarını büyük bir ilgiyle izledi.

Kukuli Müzikali, özel olarak hazırlanmış dekoru, eğlenceli şarkıları, sürprizlerle dolu sahne maceralarıyla çocuklara muhteşem zaman yaşattı. İki seans olarak izleyici karşısına çıkan çocuk müzikal oyunu büyük beğeni topladı.