Başiskele Belediyesi, "Mahallemde Şenlik Var" etkinliğiyle eğlenceyi çocukların ayağına götürüyor.

Yaz tatili boyunca Başiskele’nin mahallelerinin ortak noktalarında "Mahallemde Şenlik Var" konseptiyle gezici tiyatro ekibi çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak. Tam çocuklara göre hazırlanan ve birbirinden eğlenceli etkinliklere sahne olan Mahallemde Şenlik Var’ın ilk gösterisi Doğantepe Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Mahallemde Şenlik Var ekibinin ilk gösterisinde çocuklar, tiyatro ve kukla gösterileri, eğlenceli oyunlar, yarışmalar ve çeşitli maskotlarla doyasıya eğlendi. Doğantepe Mahallesi’nde, aileleriyle birlikte şenlik alanına gelen çocuklara ücretsiz patlamış mısır ve pamuk şeker de dağıtıldı.