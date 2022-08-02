Başiskele’de yeni imara açılan yollarla ulaşım ağı genişlerken, altyapısı tamamen yenilenen yollarda ise asfalt çalışması yapılıyor.

Başiskele’de yeni imara açılan yollarla ulaşım ağı genişlerken, altyapısı tamamen yenilenen yollarda ise asfalt çalışması yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Atatürk Caddesi ve Yavuz Sultan Selim Caddesi’ni boydan boya asfaltlayan ekipler, şimdi de mahallenin en işlek caddelerinden Millet Caddesi’ni asfalta hazırlıyor. Altyapı çalışmaları dolayısıyla bozulan yolun eski asfaltı sökülmeye başlandı. Yaklaşık bir kilometrelik cadde boydan boya asfaltlanarak, ulaşım konforu ve güvenliği arttırılacak. İlçenin dört bir tarafında ulaşım kalitesini arttırmak için özveriyle çalışan belediye ekipleri, Yaylacık Mahallesi Galip Erenoğlu Caddesi’ni de asfaltla kaplamak için çalışmalarını sürdürüyor. En kısa zamanda cadde tamamen sıcak asfaltla kaplanarak, vatandaşın hizmetine sunulacak.