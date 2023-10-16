Başiskele Belediyesi ekipleri ulaşım kalitesini ve konforunu artırmak için 3 ayrı noktada asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin 3 ayrı noktasında asfalt çalışması gerçekleştirdi. Bu asfalt sezonunda 50 bin ton asfalt sererek ilçeyi şantiye alanına çeviren ekipler, son olarak Barbaros Mahallesi Beyazıt Caddesi’nde, yaklaşık 900 metre uzunluğundaki Kullar Yakacık Mahallesi Arıtma Yolu Caddesi’nde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım ekipleri, ayrıca Seymen Mahallesi Başarı, Başak, Kutay ve Canlar sokaklarını da asfalta hazırlıyor.