Başiskele’de yeryüzüne çıkarılan jeotermal suyun ardından, ilçeyi sağlık turizminin de merkezi haline getirmesi planlanan Yeniköy Günübirlik Termal Tesisi’nde çalışmalar devam ediyor.

Başiskele Yeniköy Merkez Mahallesi’nde Başiskele Belediyesi tarafından yeryüzüne çıkarılan jeotermal su kaynağı şifa dağıtacak. Jeotermal suyun çıkarıldığı bölgede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan tesisin temeli, 30 Ocak 2023’te atılırken çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Estetik ve geleneksel mimaride projelendirilen tesisin, kentin sağlık ve termal turizmine büyük katkı sunması bekleniyor. Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olacak jeotermal suyun kullanılacağı tesis tamamlandığında yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayacak. Sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak Başiskele Yeniköy Günübirlik Termal Tesisi, tamamlandığında bölgeye büyük hareketlilik kazandıracak.

3 ayrı bloktan oluşuyor

Başiskele Yeniköy Termal Tesisi çalışmaları çerçevesinde fore kazık imalatı tamamlandı. Tesis için 169 fore kazık çakımı yapıldı. Hafriyat kazılarında sona yaklaşıldı. Çalışmalar tamamlandığında tesisin A ve B bloklarının temel betonu atılacak. Zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı ve C bloğun temel betonu atıldı. Ekipler ayrıca yakın zamanda termal suyun saklanacağı deponun temel betonunu atacak.

10 bin 621 metrekare inşaat alanı

480 günde yapılması planlanan tesis, 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilecek. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Tesis tamamlandığında Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak ve Başiskele’nin gelişimine öncülük edecek.