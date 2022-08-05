Başiskele Sahili’nde gerçekleştirilen TÜGVA Kocaeli Yaz Okulu Kapanış Şenliği renkli anlara sahne oldu.

Başiskele Sahili’nde gerçekleştirilen TÜGVA Kocaeli Yaz Okulu Kapanış Şenliği renkli anlara sahne oldu.

Başiskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan programa, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, TÜGVA Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Beşinci, Kocaeli İl Temsilcisi Yasin Kaplan, 12 ilçenin temsilcileri, eğitmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Şenliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Özlü, "İlçemizde geleceğimizin hazinesi olarak gördüğümüz çocuklarımıza yönelik hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Her şey sizinle daha güzel. Siz değerli gençlerimizi çok önemsiyoruz. Bilimden sanata, eğitimden spora her alanda sizlere destek vermek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler gönüllerince eğlendi. Etkinlik alanında kurulan şişme oyun gruplarında saatlerce eğlenen çocukların kahkaha sesleri Başiskele Sahili’ni şenlendirdi.