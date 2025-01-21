Başiskele’de vatandaşlar, çoluk çocuk Başiskele Millet Bahçesi’ne akın ederek güzel havaların keyfini sürerek bahar tadında mutluluk yaşadılar.

Kentte 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın yarıyıl tatilinin keyfini süren çocuklar, millet bahçesi içerisinde yer alan, bin 750 metrekare alanıyla Kocaeli’nin en büyük çocuk oyun parkında eğlendiler. Bin 500 metrelik bisiklet yolunda bisiklet süren ve 4 bin metrelik yürüyüş yolunda yürüyüş yapan vatandaşlar; basketbol, voleybol, futbol sahalarında ve tenis kortunda spor yaptılar. Piknik alanlarında, piknik yaparak güzel havayı değerlendiren vatandaşlar doğayla iç içe huzurlu bir mola verdiler ve ailece eğlenceli vakitler geçirdiler.