Kocaeli’de özel yetenekli öğrencilere birçok alanda eğitim imkanı sunan Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde eğitimler devam ediyor.

Başiskele Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle "sosyal sorumluluk projesi" olarak hayata geçirilen ve özel yetenekli öğrencilere ücretsiz olarak eğitim, öğretim, rehberlik ve akademik danışmanlık hizmeti veren Başiskele Çocuk Üniversitesi, 2024-2025 Eğitim Yılı’nda da ilgi görüyor.

Çocuk Üniversitesi’nde 4 kademe olarak eğitim alan 600 özel yetenekli öğrenci, uzman öğretmenler eşliğinde örgün eğitim desteği almayı sürdürüyor. Bahçecik Şehitekrem Mahallesi’ndeki ferah ve nezih binada özgün eğitim programına tabi tutulan çocuklar, adeta küçük yaşta üniversite ortamını soluyor.

Üniversiteli öğrenciler 8 aylık eğitim boyunca hafta sonu cumartesi veya pazar günü sabahçı ya da öğlenci olmak üzere ayrı ayrı gruplarda eğitim alıyor. Bilimden sanata, teknolojiden spora birçok farklı branşta eğitim alan öğrenciler, Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde hem eğleniyorlar hem de yaşayarak ve gözlemleyerek öğreniyorlar.