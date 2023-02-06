Başiskele Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ili etkileyen depremin ardından depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Başiskele Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ili etkileyen depremin ardından depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Başiskele Belediyesi, yaşanan deprem sonrasında vatandaşlara çağrıda bulunarak, yardım kampanyası başlattı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara ulaştırılmak üzere her türlü kıyafet, battaniye ve bot yardımı yapılacağı belirtildi. Duyurunun ardından vatandaşlar birçok eşyayı belediye hizmet binasına getirmeye başladı. Yardım kampanyasına katkı sunmak isteyen yardımsever vatandaşlar belediye ile iletişime geçebilecek.