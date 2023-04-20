Başiskele Belediyesi çalışanlarının maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırıldı.

Başiskele Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında yeni imzalanan toplu iş sözleşmesi ile en düşük işçi ücreti maaşını 15 bin TL olarak belirleyerek, mesai arkadaşlarının yüzünü güldüren Belediye Başkanı Yasin Özlü, 547 KHK’lı belediye personelinin aylık maaşını, sözleşmeden doğan geriye dönük farkları ve ikramiyeleri ile 8 kadrolu işçinin aylık maaşı ve ikramiyelerini bayram öncesi hesaplarına geçirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, "Başiskele’nin her bir metrekaresinde, en ücra köşesinde emeği ve alın teri bulunan mesai arkadaşlarımın, aileleriyle birlikte güzel ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için fedakarca yapmış oldukları emeklerinin haklarını bayram öncesi hesaplarına yatırdık. Allah bereketli kılsın. Bu vesileyle mesai arkadaşlarımın ve ailelerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, birlikte nice güzel bayramlara kavuşmayı diliyorum" dedi.