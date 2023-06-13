Sağlık turizmi ve doğaya saygılı insan odaklı çalışmalara katkı sunan Başiskele Belediyesi’nin Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üyeliği kabul edildi.

Termal tesis yatırımları, doğal yürüyüş parkurları, doğaya saygılı insan odaklı kentleşme çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken ve sağlık turizmine büyük katkı sunan Başiskele Belediyesi’nin Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üyeliği kabul edildi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kütahya’da gerçekleştirilen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 39. Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 39. Olağan Meclisi “Deprem ve Deprem Sonrası Sağlıklı ve Dirençli Kentler” gündemiyle toplandı. Toplantıda Ankara Haymana, Çankırı Korgun, Elazığ Maden ve Sivrice, Mardin Dargeçit, Bilecik Pazaryeri, Şanlıurfa ve Viranşehir ile Başiskele Belediyesi’nin birliğe üyelikleri oybirliğiyle kabul edildi.