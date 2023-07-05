Başiskele Belediyesi’nin temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Yasin Özlü başkanlığında gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı açılış ve yoklama ile başladı. Bir önceki birleşime ait karar tutanağının üyelere dağıtılıp okunmasının ardından oylanarak kabul edildi. Meclisin 1, 2, 3, 4 ve 5. maddelerini içeren İmar Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edilirken, gündemin 6. maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Ticari ve Sanayi Arsalarından alınan vergiler ile ilgili 08.06.2023 tarihli ve 17 sayılı, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edilirken, gündemin 8. maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun süre uzatımı talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.06.2023 tarihli ve 46935 sayılı, Yaylacık ve Yeşilyurt Mahalleleri arasındaki sınır değişikliği ile Körfez, Barbaros ve Damlar Mahalleleri arasındaki sınır değişiklikleri yapılması ile ilgili teklif yazısının ilgili komisyona havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 12. maddesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 20.06.2023 tarihli ve 46665 sayılı, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Üye Seçimi ile ilgili teklif yazısı gereğince Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin Asil Üyesi olarak Yalçın Yılmaz’ın seçilmesi oy birliğiyle kabul edildi.