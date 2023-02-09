Başiskele’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerle birlikte seferber olan Başiskele Belediyesi, karla mücadelenin yanı sıra sokaktaki can dostlarımızı da unutmuyor.

Başiskele’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerle birlikte seferber olan Başiskele Belediyesi, karla mücadelenin yanı sıra sokaktaki can dostlarımızı da unutmuyor.

Şehirde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla hiçbir canlının mağdur olmaması için büyük bir gayret gösteren Başiskele Belediyesi, sokak hayvanları için de yardım elini uzattı. Soğuk kış günlerinde ve karlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için Veterinerlik Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Ekipler, şehrin yüksek kesimleri başta olmak üzere ilçenin birçok noktasına kedi ve köpek mamaları koydular.