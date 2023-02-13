Başiskele Belediyesi, Hatay’da depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışıyor.

Başiskele Belediyesi, Hatay’da depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışıyor.

Başiskele Belediyesi ve ilçedeki duyarlı işletmelerin ortaklığıyla üretilen tam donanımlı konteyner mutfak, Hatay’ın Defne ilçesinde hizmet vermeye başladı. Başiskele Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi’nin deneyimli aşçılarının görev yaptığı mobil aşevinde ilk olarak çadırkentin yapımında çalışan askeri personelin sıcak yemek ihtiyaçları karşılandı. Başiskele Belediyesi mobil aşevinde günde bin kişinin sıcak yemek ihtiyacı karşılanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile AFAD koordinesinde Defne ilçesinde yapılan çadırkentin yapımına Başiskele Belediyesi ekipleri de yardımcı oluyor. Yaklaşık 30 dönümlük alana bin adet afet çadırı kurulacak. Gece gündüz demeden hummalı şekilde çalışan ekipler, ilk etapta altyapı için çalışmalarını gerçekleştiriyor. Burada çadırlar kurulacak, yemekhaneler yapılacak, çocuklar için oyun alanı ve kreş olacak. Bunlar tamamlandığında tuvalet ve hijyen ihtiyaçların karşılayacakları, yemek yiyebilecekleri toplu bir yaşam alanı oluşacak.

Başiskele Belediyesi tarafından deprem bölgesi Hatay’a gönderilen çöp kamyonu da temizlik çalışmalarına katılıyor. Hatay’ın Defne ilçesinde mini bir belediye kuran Başiskele Belediyesi, deprem bölgesinde herhangi bir salgın hastalığın yayılmaması için temizlik çalışmalarına devam ediyor.